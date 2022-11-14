فرق عمل الشركة العامة للكهرباء تواصل صيانة محطاتها للمحافظة على استقرار الشبكة.

طرابلس 14 نوفمبر 2022 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيامها بصيانة العديد من محطات التحويل والتوزيع في كافة ربوع ليبيا، بهدف المحافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية وتحسين أدائها.

واوضحت الشركة، في بيان لها أن فرق الصيانة بدائرة توزيع حي الأندلس إنتهت من أعمال الصيانة لمكونات محطة الآثار الجديدة (GEC) شملت صيانة وتغيير 8 قواطع وزيادة زيت للمحول، وإجراء عملية كبس المفاتيح والمحولات.

كما اشارت الشركة الى قيام فنيو دائرة توزيع الاصابعة بتنفيذ خروجات من محطة (حصن) وذلك بمد كوابل 240 ملم و 95 ملم وتركيب صناديق وعلب توزيع من اجل تحسين الشبكة العامة ومعالجة ضعف وتهالك الشبكة الذي يعاني منها سكان حي سحيلة وفصل الحي السكني على الصناعي.

واعلنت الشركة العامة للكهرباء عن الدخول بالوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء الزويتينة على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من عمليات العمرة الجسيمة والاختبارات التشغيلية .

وأوضحت الشركة في بيان لها ان ذلك جرى بجهود كل العاملين بالمحطة وبمتابعة من الإدارة العامة للإنتاج لدعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية٠

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