الاعلان في تركيا عن القاء القبض على منفذة هجوم إسطنبول قبل فرارها لليونان .

اسطنبول 14 نوفمبر 2022 م (وال) ــــ في ظرف أقل من 24 ساعة على وقوع حادث التفجير باستخدام مادة “تي إن تي” ، في شارع الاستقلال بالقرب من ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول، تمكنت السلطات التركية من القاء القبض، اليوم الاثنين، على فتاة تُدعى “أحلام البشير” يُشتبه في أنها زرعت القنبلة التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات أمس الأحد .

ونقلت وسائل اعلام تركية عن شرطة إسطنبول إنها ألقت القبض أيضاً على 46 شخصاً؛ لارتباطهم بالقضية، وأن المرأة اعترفت بأنها تلقّت تدريباً على يد مسلَّحين أكراد في سوريا، وتصرّفت بناء على أوامر من حزب العمال الكردستاني، ودخلت تركيا عبر منطقة عفرين شمال غربي سوريا. ولفتت الشرطة إلى أن المتّهمة قالت إنها تلقّت تعليمات في كوباني في الشمال الشرقي من الجمهورية العربية السوريةا، وأشارت إلى أن الدلائل تؤكد في الهجوم .

ولفت وزير الداخلية التركية سليمان صويلو إلى أن المتّهمة كانت تستعدّ (للفرار إلى اليونان . وأعلن صويلو، الذي زار مجددًا موقع التفجير اليوم، أنه تمّ توقيف 46 شخصًا حتى الآن، غداة الاعتداء في شارع الاستقلال المزدحم. وأشار إلى أن “العمليات مستمرة” لتوقيف مشتبه بهم آخرين. وأضاف “أرادوا توجيه رسالة لنا، تلقّيناها وسنردّ عليها بأقوى طريقة ممكنة) .

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