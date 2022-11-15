انطلاق فعاليات الاسبوع العالمي لريادة الاعمال في طرابلس ومدن أخرى.

طرابلس 14 نوفمبر 2022 م(وال)-انطلقت اليوم الاتنين فعاليات ومناشط الاسبوع العالمي لريادة الاعمال بمراكز حاضنات الاعمال في كل من طرابلس وبنغازي واجداببا وسبها ومصراتة وزليتن .

وسيتم خلال هذه الفاعليات تنظيم دورات وورش عمل حول ريادة الاعمال والابداع وتوليد الافكار ونموذج العمل التجاري وكيفية عمل الجدوى الاقتصادية للمشاريع والتي تهدف لتحفيز ريادي الاعمال على اطلاق مشاريعهم الواعدة للمهتمين والباحيثين عن العمل.

وتستمر هذه الفعاليات ضمن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة في كل المراكز حتى يوم 20 من الشهر الجاري