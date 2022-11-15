ليبيا نيوز

الرئيس الجزائري يعبر عن ارتياحه لما تبذله دول أوروبية لمساعدة بلاده في استعادة أموال مهربة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الجزائر 15 نوفمبر 2022 ( وال )- عبر الرئيس الجزائري ” عبد المجيد تبون ” عن ارتياحه لما تبذله دول أوروبية لمساعدة بلاده في استعادة أموال مهربة خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

ودعا ” تبون ” في بيان للرئاسة الجزائرية أمس الاثنين ، إلى استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية .

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر بشأن هوية هذه الدول ولا حجم الأموال التي يعود تهريبها إلى عهد ” بوتفليقة ” .

وفي 2021، أعلن تبون أن السلطات الجزائرية باشرت اتصالات لاستعادة الأموال المهربة، وحتى عقارات، وأن السفراء يتولون هذه المهمة.

ولا يوجد تقدير رسمي بحجم الأموال المهربة خلال عهد ” بوتفليقة ” الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل 2019 ، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير من العام نفسه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك