السفارة الامريكية : على قادة ليبيا حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات.
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وكالة الأنباء الليبية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
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