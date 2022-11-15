انطلاق قمة قادة دول مجموعة العشرين

بالي 15 نوفمبر 2022 (وال) – بدأت اليوم الثلاثاء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، والتي تستمر على مدى يومين، في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.

وقال رئيس جمهورية إندونيسيا “جوكو ويدودو” في افتتاح القمة إن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة من الأزمات .. موضحا أن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم ، وأن أزمتي الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، تؤثران على الدول النامية.

وناشد “ويدودو” قادة دول العالم بـ “عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب”.

ومجموعة العشرين ‏ هي منتدى دولي يجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة والاتحاد الأوروبي . وتأسست المنظمة عام 1999، بهدف مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، ومعالجة القضايا العالمية. (وال)

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