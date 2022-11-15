تراجع أسعار النفط بأكثر من 3 % في يومين.

سنغافورة 15 نوفمبر 2022 م ( وال ) – واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الثلاثاء، بعد أن انخفضت بأكثر من 3 بالمئة أمس الاثنين.

وأدى تواصل عمليات الإغلاق في الصين وتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى إثارة مخاوف من انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام، وتراجع الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 92.87 دولار للبرميل، عقب تراجعها ثلاثة بالمئة عند التسوية أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 85.37 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 3.5 في المئة في الجلسة السابقة. (وال)

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