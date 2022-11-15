الرئيس الجزائري يعبر عن ارتياحه لما تبذله دول أوروبية لمساعدة بلاده في استعادة أموال مهربة .

الجزائر 15 نوفمبر 2022 ( وال )- عبر الرئيس الجزائري ” عبد المجيد تبون ” عن ارتياحه لما تبذله دول أوروبية لمساعدة بلاده في استعادة أموال مهربة خلال حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

ودعا ” تبون ” في بيان للرئاسة الجزائرية أمس الاثنين ، إلى استمرار مؤسسات الدولة في متابعة كلّ أشكال الفساد، مهما كانت امتداداته، بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية .

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر بشأن هوية هذه الدول ولا حجم الأموال التي يعود تهريبها إلى عهد ” بوتفليقة ” .

وفي 2021، أعلن تبون أن السلطات الجزائرية باشرت اتصالات لاستعادة الأموال المهربة، وحتى عقارات، وأن السفراء يتولون هذه المهمة.

ولا يوجد تقدير رسمي بحجم الأموال المهربة خلال عهد ” بوتفليقة ” الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل 2019 ، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير من العام نفسه.