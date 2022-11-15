الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد.

بكين 15 نوفمبر 2022 (وال) – أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق القمر الصناعي “ياوقان-34 03” على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-4 سي”، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وأوضحت أن القمر الصناعي سيتم استخدامه للاستشعار عن بعد في مجالات مثل مسح موارد الأراضي ، والتخطيط الحضري ، وتقدير غلة المحاصيل ، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

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