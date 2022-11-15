مدفيديف يتهم الغرب بشرعنة الاستيلاء على الأصول الروسية ، ويطالب واشنطن بدفع تعويضات إلى كوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا

موسكو 15 نوفمبر 2022 م (وال) ـــ اتهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي “دميتري مدفيديف”، ما سماه بــ “الانجلو ـ ساكسون” بــ (السعي إلى إضفاء الشرعية على خطط الغرب لاستخدام الأصول الروسية المجمدة ، و بايجاد أساس قانوني لسرقة الأصول الروسية المحجوبة بشكل غير قانوني)

وقال دميتري مدفيديف، في منصته عبر تطبيق “تليجرام أمس (الاثنين)، تعقيبا على تمرير الأمم المتحددة قراراً بشأن التعويضات الروسية لأوكرانيا : (إنه يتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن مطالبة الولايات المتحدة بتقديم تعويضات عن الخسائر التي سببتها لكوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا، ودول أخرى) .

وذكرت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، اليوم الأربعاء ، أن “مدفيديف” كتب على حسابه عبر تطبيق «تليجرام»، معلقا على تصويت الأمم المتحدة لصالح قرار بضرورة إنشاء آلية لتعويض الخسائر التي ألحقتها روسيا بأوكرانيا قائلا : (يجب أن يتبنوا التوصية ذاتها بشأن التعويض الكامل عن الخسائر التي ألحقتها الولايات المتحدة بكوريا وفيتنام والعراق ويوغوسلافيا، والعديد من الدول الأخرى التي عانت من الأميركيين ومن حلف شمال الأطلسي) .

وأضاف مدفيديف أنه بخلاف ذلك (يبدو الأمر وكأنه بداية معاناة الأمم المتحدة كمؤسسة دولية رئيسية من أجل السلام، وستكون النهاية مؤلمة للمجتمع الدولي بأسره. وسنقوم بذلك دون منظمة الأمم المتحدة) .

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت أمس، قراراً يضع الأساس لتعويضات تدفعها روسيا لأوكرانيا.

ويدعو نص القرار إلى إنشاء “سجل دولي” من أجل توثيق الضرر الذي تسببت فيه روسيا. وصوتت 94 دولة لصالح القرار لتتحقق بذلك أغلبية الثلثين اللازمة لتمريره . (وال)

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