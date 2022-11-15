وزير الداخلية المكلف يبحث مع المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز التعاون الأمني

طرابلس 15 نوفمبر 2022 (وال)- التقى وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسي اليوم الثلاثاء، الفريق الموفد من المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأمانة العامة للإنتربول المعني بتنفيذ عملية (HOTPOT ).

وأستمع الوزير خلال اللقاء لشروح وافية من قبل أعضاء الفريق عن العملية وأهدافها، ومدى أهميتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط المطلوبين وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأكد الطرابلسي على ضرورة زيادة وتيرة الدورات التخصصية في شتى مجالات العلوم الأمنية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الأمانة العامة للإنتربول، للرفع من مستوى أداء أعضاء الوزارة في مختلف المجالات الأمنية.

وحضر الاجتماع مدير مكتب الوزير المكلف ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية ومدير مركز المعلومات والتوثيق والمسؤول عن متابعة سير تنفيذ العملية.

والجدير بالذكر أن الفريق مكلف بتدريب العاملين بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين على استعمال جهاز (BIOSEP) الذي يُساهم في كشف المقاتلين الإرهابيين والمجرمين المطلوبين الذين يحاولون عبور الحدود مستغلين تدفق الهجرة غير الشرعية. (وال)

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