مارتون للمشى بمدينة سبها بمناسبة اليوم العالمى للسكرى .

سبها 15 نوفمبر 2022م ( وال )- اقيم بمدينة سبها مارثون للمشى بمناسبة اليوم العالمى للسكرى تحت شعار(حملة دعم مرضى السكر ) وذلك باشراف مركز السكر والغدد الصماء سبا وجمعية رفيق السكر سبها بمشاركة بمرضى السكرى والعاملين بالمركز ومنظمات ونشطاء المجتمع المدنى بالمدينة

و انطلق المارثون من امام مركز السكر عبر شوارع المدينة باتجاه الملعب البلدى ومن تم التجمع والتوجه الى حديقة السلام ، حيث قام الطاقم الطبى للمركز فى نهاية المارثون باجراء قياسات السكريى للمشاركين فيه وتقديم الادوية الخاصة بمرضى السكرى .

(وال سبها )