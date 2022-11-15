ليبيا نيوز

مارتون للمشى بمدينة سبها بمناسبة اليوم العالمى للسكرى .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها   15 نوفمبر 2022م (  وال )-  اقيم  بمدينة سبها  مارثون للمشى   بمناسبة اليوم العالمى  للسكرى  تحت شعار(حملة دعم  مرضى السكر )  وذلك باشراف مركز السكر والغدد الصماء سبا وجمعية رفيق السكر سبها  بمشاركة بمرضى السكرى والعاملين بالمركز  ومنظمات ونشطاء المجتمع المدنى بالمدينة

و انطلق  المارثون  من امام مركز السكر عبر شوارع  المدينة باتجاه الملعب البلدى ومن تم التجمع والتوجه الى حديقة السلام ، حيث قام الطاقم الطبى للمركز فى نهاية  المارثون باجراء قياسات  السكريى للمشاركين فيه وتقديم  الادوية الخاصة بمرضى السكرى .

 (وال سبها  )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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