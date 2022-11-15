المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة يدعو القيادات الليبية للمشاركة في عملية سياسية لقيادة ليبيا نحو إجراء الانتخابات

نيويورك 15 نوفمبر 2022 (وال)- دعا المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة ريتشارد ميلز، القيادات الليبية للمشاركة في عملية سياسية لقيادة ليبيا نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وقال – في كلمة له امام المجلس اليوم الثلاثاء – إن الوضع في ليبيا يُثير القلق، ولا سبيل للحل سوى الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات.
وأضاف قائلا: “نجدد التأكيد على ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيـا، ونحمّل القادة السياسيّين مسؤولية الوصول إلى الانتخابات”. (وال)
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