مكتب الرعاية الصحية الاولية سبها يطلق حملة بمناسة احياء اليوم العالمى للسكرى .

سبها 15 نوفمبر 2022 (وال ) – اطلق مكتب الرعاية الصحية الاولية سبها وبالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بالجنوب حملة بمناسبة احياء اليوم العالمى لمرضى السكرى باشراف اخصائية امراض السكرى والغدد الصماء

وتنفد هذه الحملة بالعيادتين المجمعتين القرضة سبها وعبدالكافى وبالمراكز الصحية الجديد ، المهدية ،الكرامة،الثانوية ، المنشية ،التحرير ووحدات الرعاية الصحية فى كلا من النزيلة بالجديد ، السلام ، حجارة الجديدة بالمدينة وذلك فق جدول محدد لذلك .

وسيجرى خلال هذه الحملة تحاليل قياس نسبة السكرى فى الدم وتوزيع المطويات التوعوية الارشادية لمرضى السكرى لاتباعها للمحافظة على صحتهم .

سبها (وال )