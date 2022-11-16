ليبيا نيوز

القافلة الطبية بمستشفى اجدابيا تجري 350 عملية جراحية لمرضى العيون .

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

اجدابيا 15 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أجرت  القافلة الطبية الثانية لمستشفى العيون طرابلس  اكثر من 350 عملية جراحية في اجدابيا هذا الأسبوع لمرضى العيون بمشاركة أطباء قسم  العيون بمستشفى الشهيد امحمد المقريف اجدابيا   و مشاركة أطباء مستشفى العيون بنغازي.

وتواصل الطواقم الطبية  تقديم خدماتها  لمرضى العيون  واجراء العمليات الجراحية  كشفط المياه الزرقاء- و البيضاء- انسداد القناة الدمعية –   الظافرة – الكيس و امراض الشبكية   وغيرها من امراض العيون .

ويذكر ان القافلة تقدم خدماتها ضمن خطة وزارة الصحة  لتوطين العلاج بالداخل تحت اشراف مدير عام مستشفى العيون طرابلس – رئيسة لجنة توطين العلاج بالداخل رانيا الخوجة “

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك