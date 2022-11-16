القافلة الطبية بمستشفى اجدابيا تجري 350 عملية جراحية لمرضى العيون .

اجدابيا 15 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أجرت القافلة الطبية الثانية لمستشفى العيون طرابلس اكثر من 350 عملية جراحية في اجدابيا هذا الأسبوع لمرضى العيون بمشاركة أطباء قسم العيون بمستشفى الشهيد امحمد المقريف اجدابيا و مشاركة أطباء مستشفى العيون بنغازي.

وتواصل الطواقم الطبية تقديم خدماتها لمرضى العيون واجراء العمليات الجراحية كشفط المياه الزرقاء- و البيضاء- انسداد القناة الدمعية – الظافرة – الكيس و امراض الشبكية وغيرها من امراض العيون .

ويذكر ان القافلة تقدم خدماتها ضمن خطة وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل تحت اشراف مدير عام مستشفى العيون طرابلس – رئيسة لجنة توطين العلاج بالداخل رانيا الخوجة “