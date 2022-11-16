بنغازي تنظم لقاء عمل بخصوص البنية التحتية لها في تونس

تونس 16 نوفمبر 2022 (وال) ـ نظمت بلدية بنغازي بدولة تونس ، لقاء عمل حول البنية التحتية لمدينة بنغازي، بالتعاون مع الشركة الاستشارية Cabinet Merlin الفرنسية

، حيث تم استعراض مشكلة الصرف الصحي ومياه الأمطار بمدينة بنغازي، ضمن خطة رئيسية تتناول مشاكل شبكة صرف الصحي و المياه بالمدينة.

حيث أوضح مدير إدراة المشروعات ببلدية بنغازي أسامة الكزة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن هذا المشروع جاء من منطلق ما تعانيه مدينة بنغازي من مشاكل معقدة متعلقة بسوء البنية التحتية ومشاكل صرف الصحي ومياه الأمطار، بعد أن تلقينا دعم من الصليب الأحمر ليتم التعاقد مع هذه الشركة لإنشاء هذا المخطط عام للبنية الخاصة بمدينة بنغازي، بداية من تقييم المبدئي ثم تجميع البيانات ليكون لدينا إرشيف بذلك ثم وضع سيناريو للحل الأمثل لهذه المشكلة ، ثم تقسيمه نظرا للتغيرات التي طرأت على المدينة من ناحية تصميمها القديم.

وبين الكزة أن هذه الخطوة تعتبر مهمة من جانب أنه لم يتم إنشاء مخطط عام لتصميم كامل البنية التحتية للمدينة لم يتم تحديثه منذ ثلاثين عام .

لافتا إلى أن العمل جاري على الدراسة منذ 18 شهر ومدة الدراسة 36 شهر، وتنقسم إلى 4 مراحل بداية من تجميع المعلومات و الدراسات السابقة، ثم إعادة تقيم وتحليل للشبكة مع عمل محاكاة للشبكة ،وعمل مخطط للشبكة للحصول على الحل الأمثل ثم تصميم أولي وشامل لشبكة الصرف والمياه لشبكة بنغازي يغطي الأمور الطارئة وخطة لتغطية الاحتياج إلى عام 2040.(وال ـ تونس) ف و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال