المنفي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي.

طرابلس 16 نوفمبر 2022 م ( وال ) – استقبل رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” أمس الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل “جان كلود جاكوسو”.

وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والخطوات التي تبناها المجلس الرئاسي، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أثنى المنفي ، على دور رئيس جمهورية الكونغو برازافيل وبعثة الاتحاد الإفريقي، على مساندتهم لجهود المجلس الرئاسي، لتحقيق والسلام والاستقرار في ليبيا.

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