رئيس قسم طب وعلاج أمراض العيون بالمستشفى الجامعي طرابلس يعلن الاستمرار في إجراء عمليات العيون بالمركز.

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال)- أعلن رئيس قسم طب وعلاج أمراض العيون بالمستشفى الجامعي طرابلس الدكتور ” عدنان المغربي ” الثلاثاء الاستمرار في إجراء عمليات العيون المعقدة لتخفيف من قوائم الانتظار بالقسم بالتعاون مع الطبيب الزائر الذي أشاد بكفاءة الطبيب الليبي، ومهنيته، وبالإمكانيات المتوفرة لإجراء العمليات بكل انسيابية.

فيما اثنى الدكتور ” المغربي”، بالجهود التي بذلها أطباء القسم بالتعاون مع الطبيب الزائر، وفنيي التخدير لضمان نجاح العمليات التي كللت بالنجاح التام.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الوطنية لتبادل الخبرات المحلية والدولية لتوطين العلاج داخل ليبيا التي تقام على هامش فعاليات الملتقي الدولي لتطوير استراتيجيات قطاع الصحة .

وال..