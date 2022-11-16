رئيس لجنة خارجية النواب يناقش مع المدير الإقليمي للوكالة الألمانية مشاريع الوكالة وأبرز الملاحظات حول عملها

بنغازي 16 نوفمبر 2022 (وال)- ناقش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون مانفريد هور، مشاريع الوكالة وأبرز الملاحظات حول عملها، وكذلك سير العمل على موضوع اللامركزية.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، بحضور رئيس لجنة الحكم المحلي إدريس عمران، وعضو مجلس النواب سعيد أمغيب، والوفد المرافق لمانفريد هور، مناقشة توزيع المشاريع بعدالة بين أقاليم ليبيا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، أن النواب أكدوا على أهمية التنسيق المشترك وتنظيم الدراسات التقييمية للمشاريع، للتأكد من جدوى إنشائها والاستفادة القصوى من الموارد المرصودة لها وضمان استدامتها، مقدمين شكرهم للوكالة على مجهوداتها لنقل الخبرات الدولية في مجال الحكم المحلي ودعم البلديات.

من جانبه، أكد مانفريد هور حرص الوكالة على القيام بدورها الفني والاستشاري، بما يُساهم في النهوض بالحكم المحلي ودعم الخدمات الأساسية في البلديات الشريكة. (وال)

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