مركز سرت لعلاج الأورام يجري عملية جراحية تم خلالها استئصال كامل للغدة الدرقية .

سرت 16 نوفمبر2022(وال)_ اكد مدير عام مركز سرت لعلاج الاورام ” د. خليفة عبد الفتاح ” لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سرت لعلاج الأورام تم فيها أمس اجراء عملية جراحية تعتبر الثانية من نوعها بمدينة سرت حيث أُجريت الأولى بمركز سرت لعلاج الأورام باستكمال استئصال الغدة الدرقية وتشريح جذري للعنق، وإزالة كل غدد الجانب الأيسر من العنق لوجود ورم سرطاني خبيث في الغدة الدرقية والغدد اللمفاوية..

و تمثلت العملية في استئصال كامل للغدة الدرقية لوجود أكياس متعددة فيها بالإضافة ل(4)عمليات استئصال مرارة بالمنظار .

(وال_سرت) .