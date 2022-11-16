اتفاق ليبي تونسي على افتتاح خط بحري لنقل الركاب والبضائع

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال)- اتفقت ليبيا وتونس على افتتاح خط بحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية، مع نهاية العام الجاري.

وبحسب الناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة؛ فإن الاتفاق جاء عقب اجتماعات ثنائية ضمت وزيري المواصلات الليبي والنقل التونسي اليوم الأربعاء، تضمن أيضًا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ومواجهة التغير المناخي.

واتفق الوزيران خلال الاجتماع الثنائي على فتح البوابات الجديدة في معبر رأس أجدير بحلول نهاية نوفمبر الجاري. (وال)

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