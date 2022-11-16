الدبيبة : أثمن حرص المبعوث الأممي في كلمته بمجلس الأمن على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات.
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وكالة الأنباء الليبية
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