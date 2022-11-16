الفريق أول محمد الحداد يُشارك في معرض الدفاع الدولي الباكستاني

كراتشي 16 نوفمبر 2022 (وال)- يُشارك رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد والوفد المرافق له، في فعّاليات معرض الدفاع الدولي الباكستاني في نسخته الحادية عشر، والذي يقام في مدينة كراتشي خلال الفترة مابين 15 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وذكرت رئاسة الأركان العامة – على صفحتها الرسمية – أن هذه المشاركة التي جاءت بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني، تأتي في إطار التعاون الدفاعي بين البلدين، وتوثيق العلاقات المشتركة في مجال التدريب وتبادل الخبرات. (وال)

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