رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك رؤساء المجالس الوطنية للشباب أداء القسم القانوني.

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال) – أكد رئيس الوزراء ” عبد الحميد الدبيبة ” عن اعتزازه بإنشاء المجالس المحلية للشباب من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وعبر ” الدبيبة ” عن سعادته بالمشاركة في مراسم أداء القسم القانوني لرؤساء المجالس المحلية المنتخبة لعدد 10 بلديات ضمن المرحلة الأولى من الإنتخابات الخاصة بالمجالس المحلية للشباب.

وشدد رئيس الحكومة على دور الشباب في كل مناطق ليبيا من أجل تحشيد كافة الجهود والهمم لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها الخيار الجذري في بلادنا.

هذا وشارك في الاحتفالية التي اقيمت مساء أمس بمدرج رشيد كعبار في جامعة طرابلس، وزير الشباب فتح الله الزني، وعدد من وكلاء الوزارات بالحكومة ومن المكونات الإدارية والشبابية بالوزارة.

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