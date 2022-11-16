المنقوش تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تونس

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال)- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء، وفدًا وزاريًا من الحكومة التونسية ضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير.

وبحث الاجتماع علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في كافة المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحضور وزراء النفط والغاز والاقتصاد والتجارة، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. (وال)

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