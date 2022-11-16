المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تُطلق الدورة التدريبية الـ 16 لأئمة لليبيا

القاهرة 16 نوفمبر 2022 (وال)- انطلقت صباح اليوم الإربعاء بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، الدورة التدريبية السادسة عشر للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا مكتب وادي الحياة.

وتستهدف الدورة التي أقيمت برعاية مشيخة الأزهر الشريف وإشراف المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وتدريب أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، عدد 25 إمامًا وخطيبًا وواعظًا ومدرسًا للقرآن الكريم وباحثًا في مجال الدعوة والإعلام.

وكان في إستقبالهم فور وصولهم مقر المنظمة نصير الأمين العام للمنظمة ورئيس مجلس إدارة المنظمة فرع ليبيا ومدير مكتب المنظمة بوادي الحياة.

وتأتي هذه الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضمن إستراتيجية عالمية لمكافحة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول فهم النصوص الشرعية وصقل خبرات الدعاة والوعاظ. (وال)

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