بمشاركة (وال ) : انطلاق أعمال المؤتمر الـ 49 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي .

أبوظبي 16 نوفمبر 2022 م (وال) – انطلقت بالعاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الـ ( 49 ) للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية بمشاركة وكالة الأنباء الليبية بوفد ضم رئيس مجلس الإدارة ” عبد الباسط أحمد أبودية ” والمدير العام ” إبراهيم هدية المجبري “

ويناقش المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع فاعليات الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي جدول اعمال الجمعية الذي يشمل العديد من البنود التي تتعلق بالأنشطة والقرارات التي نفذت منذ الاجتماع الـ 48 الذي عقد بالرياض خلال شهر يناير الماضي.

وأكد المدير العام لوكالة أنباء الإمارات ” محمد الريسي ” في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية – التي يحضرها مدراء الوكالات الأعضاء بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لوكالات الأنباء ، ورئيس رابطة وكالات أنباء البحر المتوسط ، وعدد الوكالات العالمية – أن طبيعة العمل التي تجمع بين وكالات الأنباء حول العالم، تعد مشتركة والهموم واحدة، وتصب جميعها في سبيل الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في وكالات الأنباء وإيصال الحقيقة بكل مصداقية وشفافية إلى الشعوب في شتى أنحاء العالم.

بدوره شدد رئيس مجلس إدارة ( وال ) على دور وكالات الأنباء في نشر الحقيقة ، وتطوير أدوات وآليات عملها التقنية و سياساتها التحريرية ، بما يواكب التقنيات الحديثة في الإعلام والمعلوماتية والتي تستطيع من خلالها مجابهة الأخبار الزائفة ، لافتا إلى أن هذا لن يتأت إلا من خلال التزامها بمعايير الصحافة وفي مقدمتها الحيادية والموضوعية وتحري الدقة العالية في تناول الأحداث سواء المحلية أو الدولية .

وأكد ” أبودية ” في كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العمومية على أهمية تطوير التعاون بين الوكالات الأعضاء في اتحاد (فانا ) ، والاستفادة من الخبرات المتبادلة ، مشيرا إلى أن الدور الرئيس لوكالة الأنباء الإماراتية في تنظيم وإدارة فاعليات الكونغرس العالمي للإعلام، يبرز الدور الحقيقي لوكالات الأنباء في المشهد الإعلامي المتطور، ويعزز الثقة في حرفيتها ومهنيتها في العمل الإعلامي والصحفي. (وال)

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