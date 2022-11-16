ليبيا نيوز

الدبيبة يرحب بحرص البعثة الأممية على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات في ليبيا .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

   طرابلس  16  نوفمبر 2022 م ( وال ) –  رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية  ” عبد الحميد الدبيبة ” اليوم الأربعاء بحرص البعثة الأممية على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في ليبيا.

 وقال ” الدبيبة ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر  ((  أثمن حرص المبعوث الأممي في كلمته بمجلس الأمن على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات )) .

  وأضاف رئيس الحكومة قائلا ((  أضم صوتي لما ذكره  ” باتيلي ”  بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطرا على مستقبلنا ))  .

….( وال ) …. 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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