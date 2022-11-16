الدبيبة يرحب بحرص البعثة الأممية على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات في ليبيا .

طرابلس 16 نوفمبر 2022 م ( وال ) – رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” اليوم الأربعاء بحرص البعثة الأممية على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال ” الدبيبة ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بتويتر (( أثمن حرص المبعوث الأممي في كلمته بمجلس الأمن على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات )) .

وأضاف رئيس الحكومة قائلا (( أضم صوتي لما ذكره ” باتيلي ” بأن ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطرا على مستقبلنا )) .

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