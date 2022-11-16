مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ينظم ورشة عمل بعنوان: "نحو بناء نظام موحد لريادة الأعمال.

طرابلس 16 نوفمبر 2022 م ( وال ) – نظم مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي بطرابلس ورشة عمل بعنوان: “نحو بناء نظام موحد لريادة الأعمال “بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء أبوبكر الكيلاني ”

وتناولت ورشة العمل بحضور عدد من المسؤولين من مختلف القطاعات، ولفيف من الخبراء والمختصين بهذا المجال ورواد الأعمال سبل توحيد الجهود لبناء نظام موحد، كخطوة فاعلة نحو التمكين الاقتصادي للفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية وتدعمها،

وألقت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني ” كلمة أكدت فيها حرص الوزارة على تطوير مجال ريادة الاعمال ودعم المرأة وبرنامج الأسر المنتجة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطرقت إلى دور المرأة الريادي، وأهمية دعم برامج المرأة.