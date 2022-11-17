رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يبحث مع المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون جهود دعم البلديات.

طرابلس 16 نوفمبر 2022م ( وال ) -التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ” يوسف العقوري ” رفقة رئيس لجنة الحكم المحلي ” ادريس عمران ” المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون ” مانفريد هور” و الوفد المرافق له بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي .

وناقش اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب السيد ” سعيد امغيب ” مشاريع الوكالة وأبرز الملاحظات حول عملها إضافة إلى مناقشة توزيع المشاريع بعدالة بين أقاليم ليبيا بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي للمجلس ” عبدالله بليحق ” .

وأكد النواب على أهمية التنسيق المشترك وتنظيم الدراسات التقييمية للمشاريع للتأكد من جدوى إنشائها والاستفادة القصوى من الموارد المرصودة لها وضمان استدامتها ، مقدمين شكرهم للوكالة على مجهوداتها لنقل الخبرات الدولية في مجال الحكم المحلي و دعم البلديات .

من جانبه أكد المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون ” مانفريد هور”حرص الوكالة على القيام بدورها الفني والاستشاري وبما يساهم في النهوض بالحكم المحلي ودعم الخدمات الأساسية في البلديات الشريكة.

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