وكالة أنباء الإمارات تطلق ميثاق التسامح لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام حول العالم.

أبوظبي 16 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أطلقت وكالة أنباء الإمارات “وام” ميثاق “التسامح لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام” حول العالم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك على صناعة محتوى إعلامي يرسخ ثقافة وقيم التسامح والحوار والتعايش وتقبل الآخر في المجتمعات.

وقع على الميثاق الذي تم إطلاقه خلال فعاليات اليوم الثاني من الكونغرس العالمي للإعلام، ممثلو العشرات من وكالات الأنباء العربية والأجنبية ووسائل الإعلام من مختلف دول العالم في استجابة واسعة للعمل سويا والالتزام بالتركيز على نشر قيم ومبادئ التسامح والتعايش عبر مشاركة محتوى إخباري متنوع يدعم هذا التوجه السامي.

ونص ميثاق “التسامح لوكالات الأنباء ووسائل الإعلام” على عدة مبادئ والالتزامات منها، التأكيد على أهمية الجهود الهادفة إلى تعزيز التسامح وقبول اختلاف الأديان والثقافات واللغات والآراء من أجل بناء الدول والمجتمعات الحديثة، وأن الإعلام يقوم بدور محوري في تسليط الضوء على ممارسات التسامح ونشر قيم التسامح بين الشعوب كونه الوسيلة المؤثرة لتعزيز التواصل، وأن شعار التسامح يستحق متابعة دورية من أجل ضمان التعايش السلمي بين الهويات والأديان والأيدولوجيات والآراء في دولنا وعبر حدودها. .ونعتقد أن ذلك يؤسس لتعزيز مسار التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للإنسانية.

كما نص الميثاق على التوافق على تبادل ونشر قصص إخبارية تتعلق بالتسامح في الإعلام المطبوع والمسموع والمرئي والرقمي بما يلهم الأفراد حول العالم لتبني قيم التسامح وتعزيز المجتمعات المتناغمة.

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