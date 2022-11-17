رئيس حكومة الوحدة يشارك في احتفالية الذكرى الــ 68 لاندلاع الثورة الجزائرية

طرابلس 17 نوفمبر 2022 (وال)- شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة الجزائرية في طرابلس، بالذكرى الــ 68 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وقدم الدبيبة في كلمة ألقاها بالمناسبة التهاني للحكومة والشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الــ 68 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، والتي جاءت بعد نضال جاوز المائة عام وتوجت بتحرير الجزائر من المستعمر.

وقال الدبيبة ” لقد استلهم شعبنا بطولات الجزائريين وقاوم الاستعمار الفاشيستي، ولم يتوقف قادة المقاومة الليبيين عن الدعم لاخوتهم في الجزائر، ولم يبخل الشعب الليبي رغم الحاجة عن تقديم مايملك من دعم.

وأضاف ” لقد امتزجت في ملحمة تاريخية دماء رجال البلدين الشجعان في معركة ايسين جنوب غرب غات، والتي جرت يومي الثالث والرابع من أكتوبر 57 والتي جسدت ملاحم البطولة بين الشعبين.

وأكد الدبيبة أن الجزائر ما انفكت في كل مناسبة عن التأكيد بعدالة الليبيين في تحقيق مستقبل، لاتعكره الحروب ولا الانقسامات وتدعم خيار الانتخابات. (وال _ طرابلس)

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