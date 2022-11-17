المنفي يتسلم رسالة خطية من الرئيس النمساوي .

طرابلس 17 نوفمبر 2022 م ( وال ) – تسلم رئيس المجلس الرئاسي” محمد المنفي” الأربعاء رسالة خطية من رئيس جمهورية النمسا الاتحادية “ألكسندر فان دير بيلين” سلمها السفير النمساوي لدى ليبيا ” كريستوف مينيورغ” خلال استقباله في ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس .

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس لقاء ” المنفي “مع السفير النمساوي تناول أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

وأضاف ذات المصدر ان السفير النمساوي اكد خلال اللقاء دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية ودعم اجراء الانتخابات.

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