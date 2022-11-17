حملات تفتيشية مكثفة للحرس البلدي بخليج السدرة .

بن جواد 17 نوفمبر 2022م ) وال ) – قامت دورية تابعة لجهاز الحرس البلدي خليج السدرة الاربعاء بحملة تفتيشية على المصحات والصيدليات و محلات المواد الغذائية والحلاقين داخل مدينة راس لانوف .

وكشف خلالها على انتفاء النظافة وعدم صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع كذلك انتهاء صلاحية الترخيص و اذن مزاولة والادوية ومن خلال هذه الدورية تم ضبط عدة مخالفات أخرى .

واشار المكتب الاعلامي لجهاز الحرس البلدي اتخذت الاجراءات القانونية على الفور حيال المخالفين ومصادرة كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية .

وضبطت دورية أخرى للحرس البلدي ببن جواد خلال حملتها على محلات بيع المواد الغذائية على الطريق الساحلي للمدينة كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية اتخذت على الاثر الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وحالتهم للجهات ذات الاختصاص .

… وال خليج السدرة