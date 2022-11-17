مستشفى بن سينا التعليمي سرت ينظم ورشة عمل تدريبية

سرت 17 نوفمبر 2022 (وال) – ينظم مستشفى بن سينا التعليمي بسرت بالتعاون مع مجموعة جراحة سرطان الثدي المتنقلة من جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 الى 24 ديسمبر القادم ورشة عمل تدريبية ومحاضرات علمية حول جراحات أورام الثدي التجميلية والتكميلية

وافاد الدكتور فتحي الكاسح رئيس اللجنة العلمية بالمستشفى مندوب وكالة الانباء الليبية بسرت بأنه خلال ورشة العمل سيقوم فريق جراحة سرطان الثدي المتنقلة والمتكون من عدد من الاستشاريين والأخصائيين في امراض الاورام من جمهورية مصر العربية بإجراء العمليات الجراحية التكميلية والتجميلية للمريضات المصابات والمحتاجات للتدخل الجراحي من مختلف المدن الليبية.

واضاف الدكتور الكاسح بأن المستهدفين لحضور ورشة العمل أطباء جراحة الأورام وجراحة الثدي وجراحات التجميل في مختلف المستشفيات الليبية وكليات الطب .

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