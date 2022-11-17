كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي.

سيول 17 نوفمبر 2022 (وال) – أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية نقلا عن الهيئة ” أن الجيش الكوري الجنوبي رصد الصاروخ الباليستي القصير المدى الذي أطلقه الشمال في منطقة بالقرب من وون سان بإقليم كانغوون”.

وأضافت أن ” الجيش يجري تحليلاً مفصلاً للتحقق من تفاصيل الصاروخ “.

يأتي ذلك بعد 8 أيام من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قصير المدى من منطقة سوكتشون بإقليم بيونغان الجنوبي نحو البحر الشرقي.

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