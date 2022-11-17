ليبيا نيوز

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي.

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سيول 17 نوفمبر 2022 (وال) – أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي.

    وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية نقلا عن الهيئة ” أن الجيش الكوري الجنوبي رصد الصاروخ الباليستي القصير المدى الذي أطلقه الشمال في منطقة بالقرب من وون سان بإقليم كانغوون”.

     وأضافت أن  ” الجيش يجري تحليلاً مفصلاً للتحقق من تفاصيل الصاروخ “. 

     يأتي ذلك بعد 8 أيام من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قصير المدى من منطقة سوكتشون بإقليم بيونغان الجنوبي نحو البحر الشرقي.

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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