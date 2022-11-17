بنغازي|  رئيس إدارة الليبية للموانئ يلتقي وزير الخارجية اليوناني

بنغازي 17 نوفمبر 2022 (وال) _ أكد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس أثناء زيارته لميناء بنغازي البحري، دعم بلاده الكامل للميناء وتقديم ما يلزم لتطويره، وذلك عبر موقع الخارجية اليونانية على (تويتر).

وقال ديندياس إن الميناء مهم لتوصيل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة الواسعة في شمال أفريقيا ودول الساحل، فالموقع الاستراتيجي للميناء مهم جداً، ودعمه يعيد الاستقرار للمنطقة بالكامل.

وبدوره، رحب الكابتن يزيد بوزريدة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانىء بزيارة وزير الخارجية اليوناني والوفد المصاحب له، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة واستعداد الشركة التام للتعاون مع كل من يمد يد العون للميناء، ولإعادة إعمار بنغازي بعد ما لحق بها من دمار نتيجة الحرب على الإرهاب. (وال _ بنغازي) ه أ

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