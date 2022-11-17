وزارة الخارجية تستهجن رفض وزير خارجية اليونان النزول من طائرته عقب وصوله الى طرابلس .

طرابلس 17 نوفمبر 2022 (وال)- استهجنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم الخميس رفض وزير خارجية اليونان النزول من طائرته عقب وصوله اليوم الى طرابلس وعودته من حيث أتى دون أي إيضاحات رغم تواجد وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية.

وقالت الوزارة، في بيان إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبه .

ورفضت الوزارة في بيانها هذا التصرف، قائلة ” إنها ستتخذ “الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها ” .

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