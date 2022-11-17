فشل محاولة مجلس النواب اللبناني السادسة في انتخاب رئيس للدولة

بيروت 17 نوفمبر 2022 م (وال) ـ فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، وللمرة السادسة في التوصل إلى الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية ، وليستمر منصب رئيس جمهورية لبنان شاغرا .

فقد عقدت الجلسة التي تغيب عنها 5 نواب ، عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، في مقرمجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري ، وفق “الوكالة الوطنية”اللبنانية للأنباء .

وبعد انتهاء الدورة الأولى سجل حصول ميشال معوّض على 43 صوتاً مقابل 46 ورقة بيضاء و7 أصوات لعصام خليفة و9 أصوات لـ «لبنان الجديد» و3 أصوات لزياد بارود وصوت واحد لسليمان فرنجية وصوت واحد لميشال ضاهر وورقتين ملغاتين .

يشار إلى أنه في الجلسات الخمس الماضية، يعمد النواب إلى تطيير النصاب بعد إجراء الدورة الأولى من التصويت .

وكان الجدل بشأن مسألة النصاب الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية قد عاد من جديد خلال الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس، بعد مطالبة شخصيات معارضة، لا سيما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل باعتماد نصاب النصف زائداً واحداً حضوراً لانتخاب الرئيس، مما دفع رئيس المجلس نبيه بري للرد عليه والتأكيد أن نصاب الثلثين إلزامي .

والخميس الماضي أيضاً، بعدما رفع برّي الجلسة بعد انتهاء الدورة الأولى بسبب فقدان نصاب الـ 86 صوتاً . (وال).

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