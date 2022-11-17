مركز الرقابة على الأغذية يطلق حملة توعوية بين طلاب مدارس طرابلس حول الغذاء الصحي.

طرابلس 17 نوفمبر 2022 م ( وال ) – أطلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حملة توعوية تستهدف طلبة وطالبات المدارس والمؤسسات التعليمية لتوعيتهم وارشادهم للطرق المثالية و الصحية في التعامل مع الأغذية و الادوية.

وكانت بداية الحملة التوعوية من مدرسة أم الثوار للتعليم الأساسي ببلدية طرابلس المركز تحت شعار (( معا لغذاء صحي آمن )) حيث ألقيت محاضرة علمية توعوية ألقتها م. زينب زقلام . حول الغذاء الصحي والشروط الصحية للغداء بهدف توعية طلاب المدارس

كما وزعت مطويات وصور عن الغداً الافضل )) تحت اشراف إدارة التدريب والتعاون الدولي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع مراقبة التعليم بلدية طرابلس ، .

وأفاد المركز الوطني أن الحملة التوعوية تتم بالتعاون مع مراقبة التربية والتعليم طرابلس في حزمة من المحاضرات الارشادية ذات العلاقة فيما يخص الغذاء و الدواء .

الجدير بالذكر بأن المشروع سيواصل برامجه بحيث تتواصل في بقية المدارس بالبلدية وفق جدول زمني يغطي المدارس المستهدفة ضمن الدور التوعوي للمركز وتنشيط دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية للتوعية بالتغذية الصحية لطلبة المدارس.