الجمعية الوطنية تسلم مخرجات مؤتمرها حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات المعدلين الى المفوضية العليا للانتخابات والمبعوث الاممي الى ليبيا .

طرابلس 17 نوفمبر 2022(وال)- اختتمت الجمعية الوطنية اليوم الخميس بطرابلس مؤتمرها الثاني لدعم العملية الانتخابية وانهاء المراحل الانتقالية.

وحضر الجلسة الختامية للمؤتمر عضو مجلس ادارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” ابوبكر مراده” و الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبدالله باتيلي” ورئيس الجمعية الوطنية “عبد العزيز الرعوبي” ورئيس هيئة صياغة مشروع الدستور سابقا علي الترهوني” وعدد من المهتمين بالشأن السياسي.

وقال المبعوث الاممي “عبد الله باتيلي” في كلمة له لقد حان الوقت للتوجه إلى الانتخابات من أجل دعم الاستقرار والبناء في ليبيا ، مشيرا الى ان اطالة الازمة والمراحل الانتقالية سيزيد من تعميقها ولا حل لها الا بتجديد شرعية المؤسسات عبر تلبية ارادة 2.8 مليون ناخب يحددون رسم قيادة بلادهم عبر صناديق الاقتراع.

وأوضح “باتيلي” أن من يساهم في تعميق الأزمة لن يكون موقفه موقف المسؤول ، حاثا الجميع على الوقوف والتحدث بصوت واحد لتقف ليبيا على قدميها.

وتخلل المؤتمر عرض نبذة عن بنود القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات المعدلين للدفع نحو إجراء الانتخابات العامة وانهاء المراحل الانتقالية وانقسام المؤسسات.

وسلمت الجمعية الوطنية في ختام المؤتمر الى عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمبعوث الاممي الى ليبيا نسخة من مبادرتها بشأن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات المعدلين .

وكانت الجمعية الوطنية قد عقدت على مدى يومين مؤتمرها الثاني الذي خصصته لعرض و مناقشة مبادرتها بشأن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات المعدلين وطرح الافكار التي تمكن المفوضية العليا للانتخابات من اجل من استئناف العملية الانتخابية .