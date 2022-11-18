تمديد اتفاق صفقة البحر الأسود لتصدير الحبوب والاسمدة من أوكرانيا .

كييف 17 نوفمبر 2022 م (وال) ـــــ تم اليوم الخميس تمديد الاتفاق الذي يهدف الى تخفيف أزمة نقص الغداء العالمي من خلال تسهيل الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئها الواقعة جنوب البحر الأسود يوم الخميس لمدة 120 يوما رغم أن موسكو قالت إن مطالبها لم تتم تلبيتها بالكامل بعد

وذكرت وكالة رويترز للأنباء ا، الاتفاق توسطت فيه ، وفي تمديده منظمة الأمم المتحدة ، وأن موسكو ، المتربعة مع اوكرانيا على قمة أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم، تريد ازالة العقوبات والعقبات من أمام تصدير الحبوب والأسمدة .

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