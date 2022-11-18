محافظ مصرف ليبيا المركزي يشدد على أهمية المحافظة على سلامة القطاع المصرفي .

طرابلس 17 نوفمبر 2022م ( وال ) – شدد محافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير ” على أهمية المحافظة على سلامة القطاع المصرفي وذلك من خلال الإنتِقال إلى أحدث معايير ومُتطلبات الرقابة المصرفية.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاحه اليوم الخميس ورشة عمل تحت عنوان ” الانتقال إلى أحدث معايير ومُتطلبات الرقابة المصرفية ” بالعاصمة طرابلس والتي نظمتها إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID .

وبحسب ما نشره المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” أكد ” الكبير ” – خلال الورشة التي ستستمر حتى الاثنين القادم – أن هذه المعايير ستحدث نقلة نوعية فيما يتعلق بتعزيز إستقرار القِطاع المصرفي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع جميع المصارف التجارية والبدء في تقييم نظم الرقابة الداخلية والرفع من كفاءة الموظفين والإدارات ذات العلاقة.

… ( وال ) …