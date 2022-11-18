الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الجمعة : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق ، بينما تسجل انخفاض ملحوظ يوم الأحد على اغلب مناطق غرب ليبيا.

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 18 –11–2022 .

طرابلس 18 نوفمبر 2022 (وال)- ملخص عام: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق ، بينما تسجل انخفاض ملحوظ يوم الأحد على اغلب مناطق غرب ليبيا.

** راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. الرياح: غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية نشطة السرعة يوم الأحد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ.

** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29)مْ.

** الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 27)مْ.

** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 28)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:04)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:40

وال..