الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الجمعة : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق ، بينما تسجل انخفاض ملحوظ يوم الأحد على اغلب مناطق غرب ليبيا.

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 18 –11–2022 .
طرابلس 18 نوفمبر 2022 (وال)- ملخص عام: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق ، بينما تسجل انخفاض ملحوظ يوم الأحد على اغلب مناطق غرب ليبيا.
** راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. الرياح: غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول الى شمالية غربية نشطة السرعة يوم الأحد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ.
** الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 29)مْ.
** الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 27)مْ.
** الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 28)مْ.
مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:04)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:40
وال..
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