اللافي: تبادل الزيارات الرسمية بين الدول يخضع لقواعد العرف الدبلوماسي.

طرابلس 18 نوفمبر 2022 م ( وال ) – شدد عضو المجلس الرئاسي” عبدالله اللافي ” على أن تبادل الزيارات الرسمية بين الدول، يخضع لقواعد العرف الدبلوماسي، في إطار من الاحترام المتبادل،

واكد ” اللافي ” في تغريدة نشرها عبر موقعه بتويتر أن تجاهل ممثلي الدول لهذه الأعراف يعد خرقاً للدبلوماسية، وتصرفات تضر بالمصالح المشتركة يجب التوقف عندها”.

جاءت تغريدة ” اللافي” بعد ساعات من رفض وزير خارجية اليونان النزول من طائرته عقب وصوله الخميس إلى العاصمة طرابلس وعودته من حيث أتى دون أي إيضاحات رغم تواجد وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية.

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