ليبيا نيوز

النيابة العامة تأمر بحبس القائم بتسيير أعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا خلال السنوات الماضية .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 نوفمبر 2022 (وال)- أمرت النيابة العامة بحبس القائم على  تسيير أعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا  خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 حتى سنة 2020 .

 واوضح المكتب الاعلامي للنائب العان أنه إلحاقاً بإجراءات بحث الجرائم المسندة إلى القائمين على تسيير أعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا، خلال السنوات الماضية تولَّى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، تتميم جزءٍ آخر من التدابير، تعلَّق بحالة القائم على إدارة أعمال البعثة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 حتى سنة 2020 .

وتناولت الإجراءات واقع انحراف الموظف عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه؛ بتخلِّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام وضوابطها؛ فسبَّب إخلاله اضطراباً إدارياً ومالياً؛ مما هيأ لتابعيه حالاً سهَّلت لهم ارتكاب أنماط إساءة ترتَّب عنها الحصول على منافع غير جائزة قانوناً؛ فضلاً عن تعمُّده اتخاذ إجراءات نشأ عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛

وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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