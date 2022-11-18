ليبيا نيوز

المُدير العام (للالكسو) يهنئ أطفال ليبيا المشاركين في اولمبياد( الالكسو ) بتونس بحصولهم على جائزة ( أفضل بحث من حيث القدرة على الدفاع عن الافكار المعروضة )

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

      

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وكالة الأنباء الليبية

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تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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