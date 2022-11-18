الأرصاد : البحر هادىء إلى خفيف الموج على طول الساحل، بينما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة.

طرابلس 18 نوفمبر 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج، اليوم الجمعة، على طول الساحل، بينما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة.
** الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
– السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
– الرياح جنوبية غربية إلى قبلية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.
– البحر هادئ إلى خفيف الموج.
– درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.
– الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة.
** الساحل من الخليج إلى طبرق:
– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
– الرياح جنوبية غربية على أغلب مناطق الساحل إلى متغيرة الاتجاه وجنوبية شرقية على ساحل بنغازي، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
– البحر خفيف الموج.
– درجة حرارة سطح البحر 24 درجة.
– الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة.
وال..
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