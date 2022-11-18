ليبيا نيوز

الأرصاد : البحر هادىء إلى خفيف الموج على طول الساحل، بينما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة.

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 نوفمبر 2022 (وال)- توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج، اليوم الجمعة، على طول الساحل، بينما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة.

** الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح جنوبية غربية إلى قبلية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 مترا.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة.

** الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح جنوبية غربية على أغلب مناطق الساحل إلى متغيرة الاتجاه وجنوبية شرقية على ساحل بنغازي، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر 24 درجة.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة.

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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