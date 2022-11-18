باتيلي : منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته يُعمق الأزمة السياسية في ليبيا

طرابلس 18 نوفمبر 2022(وال)- عبّر رئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، عن رفضه محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته، مؤكدًا أن هذه الخطوات تُسهم في تعميق الأزمة السياسية.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم الجمعة؛ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وفقًا لما نشره المجلس عبر مكتبه الإعلامي.

وتناول اللقاء سُبل الدفع بالعملية السياسية من خلال التوافق بين المجلسيْن على إنجاز المسارات المختلفة بغية الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال