 تخريج فوج الشط الكشفي الجديد على هامش المؤتمر الكشفي الــ 27 .

طرابلس 18 نوفمبر 2022 م (وال) ــــ شهد مسرح كلية الهندسة ، بجامعة طرابلس ، يومي الخميس والجمعة 17 ، و 18 نوفمبر الجاري انعقاد جلسات المؤتمر الكشفي السنوي السابع والعشرين، الذي اقامته “المفوضية العامة للكشافة والمرشدات . مفوضية طرابلس” ، وبمشاركة قادة وقائدات الفرقة الكشفية والارشادية بالمفوضية ، تحت شعار : (من أجل عام كشفي أفضل) .

وقد تم خلال جلسات هذا المؤتمر على مدار اليومين من الانعقاد استعراض تقارير الفرق الكشفية والارشادية ، وكذلك استعراض تقارير اعضاء المكتب التنفيذي .

كما تم ، على هامش المؤتمر تخريج “فوج الشط” من الكشافة والمرشدات ، الذين تم اعتماد التحاقهم بهذه الحركة النبيلة .

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